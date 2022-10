Esto dijo Horner sobre el triunfo de Checo en Singapur

El piloto mexicano de Red Bull regresó del receso de verano con un segundo lugar en Bélgica, aunque sólo tenía un podio en las últimas seis carreras, pero este fin de semana se quedó a 22 milésimas de la pole position y logró su segundo triunfo de la temporada al ganar, de principio a fin, el Gran Premio de Singapur.

Checo dominó la carrera en sus dos partes, con la pista de Marina Bay mojada y seca, y aguantó el acoso de Charles Leclerc, de Ferrari, para acreditarse su cuarta victoria en la Fórmula 1.

"Esa fue sin ninguna duda la mejor conducción de su carrera. Fueron condiciones difíciles, tuvo una gran salida, se acomodó en la carrera, cuidó esos neumáticos intermedios, hubo neutralizaciones una y otra vez, reinicios, y siempre estuvo en control, muy calmado", comentó Christian Horner, jefe de equipo de Red Bull, a "Sky Sports F1".

"Luego llegó el cambio a los neumáticos lisos, y no podía sacarse de encima a Charles, ya que no podía tener el beneficio del DRS. Le tiraron todo. Es un resultado enorme para él, me siento muy orgulloso. Esto está ahí arriba, sin dudas es su mejor victoria, creo que incluso supera la de Mónaco, y ha rendido bajo una gran presión. Me siento muy, muy orgulloso. Ha hecho un trabajo maravilloso".