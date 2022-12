Cinta de Oro, sin rencores

"No tengo coraje contra nadie, ni contra la empresa (CMLL), ni contra el joven que se quedó con el personaje que ni siquiera es de él tampoco; he ido a la Arena México a disfrutar de la lucha libre, he llevado a mi hijo a que conozca y vea la belleza de este deporte.

"Cuando estuvimos en WWE, él (Místico actual) se hizo a un lado y la empresa me dio a mí el personaje de Sin Cara, siempre pensé que no era toda su culpa y cuando tuvimos trato siempre fue cordial", indicó el luchador que en su momento fue conocido como el Místico de Juárez.

Ahora, Cinta de Oro es uno de los pilares en la empresa de Alberto del Río, donde desea una cosa:

"Me encantaría enfrentar a Dr. Wagner por el Campeonato Imperial de Nación Lucha Libre; él es el actual campeón, pero a mí me gustaría tener la oportunidad con esta gran leyenda, porque quiero lograr cosas a las que en su momento no se me dio la oportunidad", concluyó Cinta de Oro.