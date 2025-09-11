Consigue Del Toro nuevo triunfo en Italia

Las embestidas se le están haciendo costumbre a Isaac del Toro en Italia.

El mexicano se impuso en el Gran Premio citta di Peccioli Coppa Sabatini, 24 horas después de haberse proclamado campeón del Giro della Toscana, y consiguió así el triplete en las clásicas italianas de fin de verano, pues también se llevó el GP Industria & Artigianato hace unos días. El tricolor entró en solitario a la meta tras invertir 4h46'56".