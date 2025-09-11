Consigue Del Toro nuevo triunfo en Italia

Consigue Del Toro nuevo triunfo en ItaliaEl ciclista mexicano continúa su racha de victorias en Italia al ganar el Gran Premio Citta di Peccioli Coppa Sabatini.
Las embestidas se le están haciendo costumbre a Isaac del Toro en Italia.
El mexicano se impuso en el Gran Premio citta di Peccioli Coppa Sabatini, 24 horas después de haberse proclamado campeón del Giro della Toscana, y consiguió así el triplete en las clásicas italianas de fin de verano, pues también se llevó el GP Industria & Artigianato hace unos días. El tricolor entró en solitario a la meta tras invertir 4h46'56".
De acuerdo con el portal especializado Procycling, Del Toro corre el 14 de septiembre el Trofeo Matteotti, rodada de un día de 194 kilómetros.
EL MAÑANA RECOMIENDA