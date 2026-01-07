Chelsea Green revela petición a The Undertaker para luchar en México

En abril de 2025, la lucha libre recibió una poderosa noticia al confirmarse la compra de AAA por parte de WWE, anuncio que se dio en la previa de WrestleMania 41 de la voz de Triple H, quien, rodeado por el talento mexicano de la compañía, prometió respetar su historia.

¿Cómo se dio la compra de AAA por WWE?

Con el paso de los meses, varios cambios se dieron en la empresa fundada por Antonio Peña, siendo el principal la llegada de talento estadounidense, que se presentó en las plazas nacionales para darle fuerza.

Dirigidos por The Undertaker, el show ha tenido un gran alcance a nivel global, permitiendo a los gladiadores mexicanos tener la oportunidad de llegar a Estados Unidos. Con esa proyección, varias estrellas de la WWE también han recibido muestras de cariño de los seguidores mexicanos.

Detalles sobre la llegada de Chelsea Green a México

Una de ellas es Chelsea Green, superestrella de la empresa norteamericana, quien previo y durante su estancia en el ring más importante ha mostrado en redes sociales su cariño por el país azteca, incluso compartiendo recientemente que ha pedido estar presente en cada función en México.

En entrevista con Notsam Wrestling, la canadiense compartió que, luego de enterarse del movimiento, buscó a los más altos directivos de la WWE para levantar la mano y estar en las funciones, incluso teniendo que conseguir el número personal de cada uno de ellos.

"Cuando recibí por primera vez la llamada para ir a AAA fue porque le había rogado al Undertaker... En cada show en el que estoy, le ruego a los productores... Así que le mandé un mensaje al Undertaker. Primero le escribí a Anthony Luke, que ahora es el esposo de Maxxine. Le pedí el número del Undertaker, pero no me lo dio; en su lugar me pasó el de Michelle McCool. Le escribí a Michelle McCool y ella me dio el número del Undertaker. Entonces le mandé un mensaje al Undertaker y a J.B. y les dije: 'Por favor, quiero ir a México. Quiero luchar, quiero hacer lo que sea necesario'. Él me respondió: 'Está bien, no digas más'. Me programó junto a Ethan (Page). No pensé que esa iba a ser la manera — yo sólo quería ir. No me importaba cómo, y simplemente no podía imaginar una mejor historia...", mencionó Chelsea Green, quien actualmente, junto a Ethan Page, es Campeona de Parejas Mixtas AAA.

Impacto de la compra de AAA en la lucha libre mexicana

La compra de AAA por parte de WWE ha generado un gran revuelo en la comunidad de la lucha libre, abriendo nuevas oportunidades para los luchadores mexicanos y fortaleciendo la presencia de la empresa en el mercado estadounidense.