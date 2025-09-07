Canelo Álvarez vs Terence Crawford: Cambio de transmisión sorprende a fans

Desde hace un par de años, Saúl "Canelo" Álvarez aprovecha las festividades mexicanas para subirse al ring y que todos los amantes del boxeo mexicano puedan verlo pelear en mayo y septiembre.

Este año no fue la excepción. Luego de derrotar en tierras árabes a William Scull en una pelea llena de controversia, el tapatío cerrará su año con Terence Crawford, uno de los mejores boxeadores libra por libra de los últimos años.

Sin embargo, una de las noticias que más ha impactado a los aficionados, es que este esperado combate no será transmitido por TV Azteca ni por Televisa.

¿Quién va a transmitir la pelea del "Canelo" Álvarez?

TV Azteca tenía acostumbrados a sus televidentes a que las peleas del "Canelo" se podían disfrutar a través de sus señales, lo que evidentemente significaba un ingreso económico importante en temas de publicidad.

Incluso, en los últimos combates, Televisa se unió a tener los derechos del mexicano, y sus exhibiciones se podían sintonizar a través de las dos televisoras.

Aunque para este sábado, la historia cambia. El equipo de Saúl Álvarez no llegó a ningún acuerdo con ninguna de las dos empresas, y en cambio, aceptó una millonaria oferta de Netflix, que transmitirá en exclusiva el evento.

Por lo tanto, los seguidores del boxeo que quieran gozar del pleito en el Allegiant Stadium de Las Vegas contra Crawford, deberán tener una cuenta en esta plataforma.