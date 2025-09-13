Saúl Canelo Álvarez peleará en Las Vegas sin himno nacional

Este sábado, Saúl "Canelo" Álvarez está a unas horas de subirse al ring en el Allegiant Stadium para pelear contra Terence Crawford en Las Vegas. El tapatío ya ha acostumbrado a la afición a tener sus combates en estas fechas para celebrar el Día de la Independencia de México, pero en esta ocasión no se entonaría el Himno Nacional Mexicano.

Escuchar las estrofas del himno de nuestro país es uno de los momentos favoritos de la afición, en especial de los que han radicado en Estados Unidos por varios años, ya que este acto los hace sentir más cerca de donde son originarios.

En esta ocasión, la cantante mexicana Fey iba a ser la encargada de entonar el Himno Nacional de México, pero ella y todos los aficionados, se quedaron con las ganas de hacerlo por la decisión que se habría tomado.

El himno de Estados Unidos tampoco será entonado para este combate, por lo que ninguno de los peleadores podrá escuchar su respectivo lábaro patrio.

La explicación es "sencilla". Dana White, presidente de la UFC, es coproductor de la pelea junto a Turki Al-Sheikh, ministro árabe, y en continuación con las tradiciones que White aplica en las artes marciales mixtas, las introducciones a las peleas serán cortas y sin demasiado espectáculo.

Por ese motivo, se evitaría el Himno Nacional Mexicano así como el de Estados Unidos. Cabe recordar, que en la conferencia de prensa previa a la pelea, Álvarez reveló que no sería acompañado por ningún artista al cuadrilátero.

En caso de que se confirme que no se entonen las estrofas del Himno, se cortaría la racha de artistas como Majo Aguilar, Edith Márquez, Carlos Rivera, Paty Cantú, Sofía Reyes, Ángela Aguilar, Carín Leon, Carolina Ross, Beto Vega, Danna Paola, Manuel Mijares y Camila Fernández, que cantaron el himno nacional de México antes de una pelea del "Canelo".