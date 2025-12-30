La MLS se roba otro jugador de la Liga MX para 2026

CIUDAD DE MÉXICO.- Una nueva estrella de la Liga MX ha llegado de forma definitiva a la MLS, competencia que con un gran poderío económico oficializó la incorporación de Tomás Jacob al Atlanta United.

Mediante sus redes sociales, el equipo estadounidense informó la compra del exjugador de Necaxa, después de presentar una oferta cercana a los 5 millones de dólares.

Jacob, de apenas 21 años de edad, llegó desde Newell´s Old Boys en julio de 2025 por un valor cercano a 700 mil euros, y en su paso por la Liga MX aportó valiosas contribuciones al ataque del cuadro hidrocálido.

Detalles del fichaje de Tomás Jacob por Atlanta United

Con un gol y una asistencia, el mediocampista argentino tomó relevancia gracias a su desempeño en 11 partidos, en los que dio orden al equipo en la zona defensiva.

La salida del futbolista no generó alegría en los aficionados de Los Rayos, quienes lamentaron el fin de su etapa en México al considerarlo una de las figuras de la institución, a la que había llegado con un contrato hasta 2030.

¿Qué impacto tendrá la salida de Tomás Jacob en Necaxa?

El Club Necaxa sorprendió a su afición durante las fiestas decembrinas al anunciar varias bajas de cara al Clausura 2026 de la Liga MX. La salida más significativa fue la del delantero colombiano Diber Cambindo, quien se había consolidado como referente ofensivo y competía de manera constante en la parte alta de la tabla de goleo.

Además de Cambindo, el club confirmó la baja del estratega Fernando Gago, quien no continuará al frente del equipo tras un ciclo marcado por altibajos. En su lugar llegará Martín Varini, procedente de Juárez.