¡Corazón de oro!

Leslie Soltero hizo que "El Cachanilla" sonara en la tierra del tequila.

La bajacaliforniana, de 21 años, le dio a México su quinta presea dorada en la historia de las justas del orbe.

"Poner el corazón en el área es lo más importante, somos mexicanos y somos guerreras", dijo la nueva campeona del mundo de los -67kg.

"Estoy feliz de poder hacer historia en casa, me llena de orgullo, de felicidad, escuchar el Himno Nacional en el podio me tiene en shock. Ser campeona del mundo no me lo creo", añadió.

Soltero arrancó este camino desde las preliminares y llegó a la Final tras dejar en el camino a Isabelle Faber, de Luxemburgo; Melissa Pagnotta, de Canadá, Julyana Al-Sadeq, de Jordania, y a Cecilia Castro, de España.

´VAMOS A ESTAR EN PARÍS´

Leslie Soltero es la mejor taekwondoín del mundo en los -67 kilogramos, pero aquí no termina el ciclo.

La dedicación, constancia y disciplina son las bases que, según sus padres, la llevarán a los Juegos Olímpicos de París 2024.

"Una meta cumplida, todavía falta el objetivo final, París 2024. Vamos a estar ahí en París, siempre se está trabajando para eso", dijo su papá José de Jesús Soltero Loaiza.

"Ella es muy dedicada, constante, disciplinada, nunca me cansé de llevarla (a entrenar de niña) porque sabía que iba a llegar lejos porque Leslie es una niña que lo que se propone, lo consigue", agregó su mamá Violeta García.

La familia de Leslie recorrió todo el graderío del Complejo Acuático Panamericano para ver los 5 combates de su hija a lo largo de las 5 áreas que se montaron sobre la alberca olímpica y que retumbó con el "¡Leslie, Leslie!".

"La seguimos a donde podemos, normalmente nosotros somos la porra y unos cuántos más y en esta ocasión era un mundo (de personas), escuchar a toda la gente cómo se involucró; fue increíble", comentó José Soltero.

"Nos damos cuenta que Leslie es una niña muy querida, nos da mucho gusto porque ella demuestra mucha empatía por los demás, es muy educada y se gana el cariño", expresó Violeta.

Los papás de Leslie pudieron bajar al podio para abrazar y felicitar a la quinta medallista de oro mexicana en los Campeonatos Mundiales de TKD.

"Yo me llevo todos los nervios para que no se quede con ninguno. Ahí vamos a La Minerva", apuntó su papá.