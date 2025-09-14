Reina Crawford sobre el 'Canelo'

Saúl "Canelo" Álvarez fue destronado anoche por un hábil Terence Crawford, quien entró en el olimpo del boxeo al erigirse como campeón absoluto de peso Supermediano luego de imponerse por decisión unánime.

El estadounidense se convirtió en el primer hombre que reina de forma indiscutida -ostentar al mismo tiempo los cuatro títulos de los más importantes organismos de boxeo: CMB, AMB, OMB y FIB- en tres tres divisiones distintas, luego de hacerlo en Superligero y Welter.

Ante una multitud de 70 mil 482 espectadores -récord para una pelea en Las Vegas- convocada en el Estadio de los Raiders de la NFL -que por primera vez recibió una función de boxeo-, dos jueces otorgaron a Crawford (42-0, 31 KO's) el triunfo con puntuaciones de 115-113. El tercero también lo dio como ganador, pero por 116-112.

Mayor mérito para Terence fue el haber subido dos categorías de peso para superar a "Canelo", además de hacerlo ante un público que en su gran mayoría apoyaba al tapatío.

El invicto Crawford se arrodilló incluso antes de que se anunciara la decisión y lloró al ser nombrado ganador.

Promete 'Canelo' volver

Esta fue la primera derrota de Álvarez (63-3-2, 39 KO's), desde que perdió por decisión unánime ante el ruso Dmitry Bivol el 7 de mayo de 2022. El primer revés del tapatío se lo asestó Floyd Mayweather Jr en 2013.

Pese a la rotunda derrota, "Canelo" aseguró que, a sus 35 años de edad, quiere seguir peleando.

"Quiero decirles que una derrota no me define. Al estar aquí yo ya gané, porque tengo a mi familia; en lo profesional, he hecho muchísimas cosas, entrené muy bien. Hice todo lo que tenía que hacer.

"Todo mi respeto para Crawford. Aquí estoy para tomar riesgos, vine a la vida a tomar riesgos, a ponerme a prueba y aquí seguiré", comentó el tapatío.

Álvarez no descartó una revancha contra el estadounidense.

"Me siento contento de compartir el ring con él y si lo hacemos otra vez, será grandioso", aseveró. " Mi legado está ahí y seguiré tomando riesgos porque amo el boxeo".