Fallece Vicente Zarazúa, leyenda del tenis mexicano

El deporte mexicano está de luto. Vicente Zarazúa, histórico tenista y exdirectivo de los "Rayos" de Necaxa, falleció a los 81 años.

Vicente, quien era tío-abuelo de Renata Zarazúa, escribió su nombre con letras de oro en el "Deporte Blanco" de México: durante los Juegos Olímpicos de 1968, mismos que se celebraron en territorio nacional, se colgó dos medallas doradas en dobles masculinos, junto con Rafael "El Pelón" Osuna.

¿Qué logros alcanzó Vicente Zarazúa en su carrera?

Una de ellas fue en el Torneo de Demostración que se llevó a cabo en Guadalajara, donde la dupla mexicana derrotó a los españoles Manolo Santana y Juan Gispbert. En ese entonces, Santana era el número uno del mundo.

La segunda presea la conquistaron en el Torneo de Exhibición, celebrado en la Ciudad de México. Ahí, derrotaron al francés Pierre Darmon, así como al mexicano Joaquín Loyo-Mayo.

¿Cuál es el legado de Vicente Zarazúa?

El legado de Vicente Zarazúa en el tenis mexicano es significativo, no solo por sus logros deportivos, sino también por su influencia en las nuevas generaciones de tenistas. Su conexión familiar con Renata Zarazúa, quien sigue su camino en el deporte, resalta la importancia de su figura en la historia del tenis en México.