Pato O'Ward asegura subcampeonato en final de la IndyCar 2025 en Nashville

El final de la temporada 2025 de la IndyCar está aquí. Nashville será la casa de la última carrera de la campaña, una en la que Alex Palou se coronó por tercera vez consecutiva, y Pato O'Ward alcanzó el segundo puesto de la clasificación.

Por primera vez en su carrera, el piloto regiomontano superó la barrera de los 500 puntos, firmando su mejor temporada desde que corre en la IndyCar. Pato amarró el subcampeonato tras una gran participación en Milwaukee.

Ya con casi todo resuelto, el óvalo Superspeedway de Nashville solamente atestiguara la confirmación del tercer lugar del Campeonato de Pilotos, donde Scott Dixon, Christian Lundgaard y Kyle Kirkwood compiten por ese puesto.

Alex Palou, tetracampeón de la categoría, está buscando cerrar de manera contundente esta temporada, ya que quiere su novena victoria para igualar la marca de Mario Andretti de más triunfos en una campaña y seguir engrandeciendo su leyenda en esta categoría.

El piloto español ha tenido una temporada de ensueño e incluso comenzó a sonar su nombre para llegar a la Fórmula 1, en específico a Red Bull Racing para formar mancuerna con Max Verstappen pero todo indica que no existe posibilidad de verlo el próximo año en la categoría reina.

Clasificación / sábado 30 de agosto / 12:00 horas / Disney++.