Supernova 2026: Se anuncian los combates del evento

Supernova Génesis 2026 está a punto de llegar con más emoción, más adrenalina y más boxeo que nunca. La segunda edición del evento promete superar lo visto en su debut, con una cartelera que mezcla rivalidades reales, títulos en juego y creadores de contenido dispuestos a responder arriba del ring el próximo 26 de abril.

La función tendrá regresos importantes. Milica, Mario Bautista y Alana Flores volverán a escena para defender sus campeonatos y, de paso, silenciar críticas que los han acompañado desde su última aparición.

Uno de los nombres que no aparecerá como peleador es el de Juan Guarnizo. Aunque su imagen figuró en los carteles promocionales, el creador no subirá al ring. Su papel será como host del evento junto a Berth Oh, una decisión que terminó con las especulaciones previas.

¿Qué combates destacan en Supernova Génesis 2026?

Serán seis peleas llenas de intensidad, con jabs, ganchos y uppers que buscarán construir legado. El Consejo Mundial de Boxeo entregará cinturones especiales avalados por el organismo, únicos en su tipo. Antes de conocer los combates, personalidades del deporte y el espectáculo desfilaron para mostrar apoyo, entre ellos Sebastián Cáceres, jugador del América, quien acompañó a su novia Alana Flores, actual monarca del evento.

El primer combate será uno de los más llamativos. Milica se enfrentará a Ari Geli en un choque internacional entre Argentina y España. La experiencia chocará contra la novatez, con ambas listas para disfrutar una noche especial. Milica buscará su tercer título ante la afición mexicana.

"Nunca pensamos subirnos al ring juntas. La tuve en consideración y Ari se subió de una. Subirse al ring hay que tener ovarios. Será una pelea intensa", expresó Milica.

Por su parte, Ari Geli se mostró motivada por el reto. "Estoy súper contenta de estar aquí. Agradecida por esta oportunidad. Soy deportista desde siempre. Enfrentar a una persona que tiene dos cinturones me da muchas ganas", indicó.

Detalles sobre los peleadores y sus rivalidades

El segundo duelo de la noche será Abraham contra Nando, un choque México contra Venezuela que creció desde redes sociales hasta concretarse en el ring. Yolo era el rival inicial de Abraham, pero temas de estatura y peso modificaron el combate, lo que encendió aún más la rivalidad entre ambos bandos.

El tercer combate enfrentará a Kim Shantal y Lupita Villalobos, un duelo de norteñas que promete humor, resistencia y choque de personalidades. Ambas dejaron claro que el espectáculo está garantizado.

El cuarto combate reunirá a dos de los rostros más conocidos del evento. Mario Bautista se medirá ante Aarón Mercury en un duelo de galanes. El cantante regresará al ring y lo hará con careta, aunque dejó abierta la posibilidad de quitársela si existe un acuerdo económico.

"Fue por disciplina, no por suerte. Así sucedió y Westcol acabó en el hospital, es para que veas tu futuro, Aarón. Lo que aprendí es que los habladores caen. Si llegan al precio, sí", declaró Bautista.

Aarón Mercury no se quedó callado. "Ganaste por un golpe de suerte. No conozco tu carrera. No diste ante Westcol tu mejor pelea. No tengo miedo a recibir un golpe", lanzó.

Expectativas para el evento de boxeo en abril

La quinta pelea será la estelar femenil. Alana Flores defenderá su título ante Samadhi Zendejas en un duelo de mexicanas. La experiencia se medirá contra la sorpresa, luego de que la actriz lanzara el reto de forma pública y la campeona aceptara.

"Muy contenta y agradecida de estar aquí. La gente dice que Samadhi es la Khary, tenía la curiosidad y el querer saber ´yo quiero pelear contigo´. Es algo duro y de admirar. Esta pelea estará en buen nivel boxístico. Domino un poco ya el tema de los nervios", comentó Alana.

Samadhi asumió el reto con respeto. "Me encantan los retos, no será fácil. Será una pelea inteligente y pensada. Tengo 10 años tomando clases de box, será mi primera experiencia. Prepararme no ha sido fácil, lo hago con respeto al boxeo y dejaré lo que más pueda en el ring", indicó.

La última pelea de la noche será entre Lonche y Wilito, dos streamers que romperán barreras en un combate marcado por la rivalidad. Aunque existe amistad fuera del ring, durante nueve minutos serán enemigos.