Diablos Rojos del México: ¡Buscan bicampeonato!

Este jueves comienza la tercera temporada en la historia de la Liga Mexicana de Softbol (LMS), que busca consolidarse y ganar más aficionados, para poder expandirse a más rincones del país.

Diablos Rojos del México busca el bicampeonato, de la mano de Denisse Fuenmayor, su entrenadora por tercera campaña al hilo.

"Estamos muy tranquilas. Después de estos juegos que tuvimos de pretemporada, nos sentimos listas para tener el bicampeonato", reconoció la pelotera Edith de Leija, seleccionada mexicana de beisbol y softbol que cuenta con dos campeonatos, por su pasado en Charros de Jalisco y la reciente conquista como escarlata.

En Sultanes Femenil, el equipo con dos subcampeonatos consecutivos, desean que este año termine su "maldición".

"Esperamos que esta temporada sea la buena, después de dos finales. Queremos que la tercera sea la vencida y daremos todo por estar ahí.

Tenemos buena conexión entre las jugadoras y el cuerpo técnico, ojalá eso nos ayude mucho", declaró Yanina Treviño, quien presume ser la primera jugadora en lanzar un juego sin hit ni carrera en la historia de la Liga.

La LMS no para de crecer y todos los equipos se han reforzado para competir por el título, con hasta ocho peloteras extranjeras. Además, esta temporada habrá un Juego de Estrellas y un Jonrón Derbi a mediados de febrero.

"Este año, veremos la mejor temporada hasta ahora. Cada vez vienen mejores extranjeras; entonces, veo que el nivel está cada vez mejor", declaró Dominique Alcocer, de Olmecas de Tabasco.

La LMS, vitrina rumbo a Olímpicos

La Liga Mexicana de Softbol (LMS) está por dar comienzo a su tercer año; sin embargo, ya se encuentra colocada como uno de los mejores circuitos en todo el mundo.

Para esta temporada, los equipos tendrán la oportunidad de contar con ocho jugadoras extranjeras, quienes ven al circuito tricolor como una gran plataforma para mostrar su talento y llamar la atención de sus respectivas selecciones nacionales, rumbo a los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028.

Después de una breve ausencia, el deporte regresó al programa olímpico en los Juegos de Tokio 2020 y, aunque fue relegado durante París 2024, el softbol regresará en Los Ángeles 2028.

Ciara Bryan, outfielder estadounidense de las Algodoneras de Unión Laguna, declaró —previo al inicio de temporada— que "cada equipo tiene a alguien que está en alguna selección. Nosotras teníamos a una jugadora de Países Bajos, Diablos tiene varias seleccionadas mexicanas y ahora tienen una lanzadora de Estados Unidos.