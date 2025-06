Sufre Adame fuerte golpe en Madrid, pero sale ovacionado

Se pensó lo peor cuando Luis David Adame fue prendido al entrar a matar por su primer toro en Las Ventas de Madrid.

Por fortuna, fue sólo un puntazo corrido y un fuerte golpe del que mañana descartarán alguna lesión ósea.

"Pero ha sido una de mis mejores actuaciones en Las Ventas. Me sentí firme, vi claro a mis dos toros, y si a mi segundo lo mato bien, podría haberle cortado la oreja", declaró Luis David Adame, vía telefónica desde España.

El torero hidrocálido actuó en Madrid siendo silenciado en el primero que lo hirió, y escuchando una ovación al tercio en el cuarto de la tarde para el que salió de la enfermería. "Me dolió mucho el momento del golpe, me sacó el aire y hasta me desvanecí por ello. Ya en la enfermería vieron que tenía un puntazo corrido, un fuerte rayón, y un golpe del cual mañana me revisaré con el doctor para descartar una posible lesión en las costillas, porque ahorita me duele mucho", contó Adame, que alternó con Fernando Molina quien oyó un aviso en su primero y fue ovacionado en su segundo, tras dos avisos, además de haber sufrido dos cornadas no graves.

El otro alternante fue Christian

Parejo, que salió al tercio en uno y oyó silencio en el que cerró plaza. El encierro de Valdefresno fue desigual en juego, destacando el segundo de Molina que fue ovacionado en el arrastre.