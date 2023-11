Sentencia Pablo Hermoso sobre la México y Guadalajara: ´No me quedaré con esa espinita´

Ciudad de México

Pablo Hermoso de Mendoza no se irá de los ruedos sin despedirse de dos plazas que él cataloga como de las más importantes en el mundo: la México y la Nuevo Progreso de Guadalajara.

"Si no se arregla la México y Guadalajara antes de mi retiro, si tengo que volver, volveré. No me iré de la fiesta (brava) sin decir adiós en esos emblemáticos escenarios; el año entrante, en dos o en tres. No me quedaré con esa espinita", advirtió en entrevista el rejoneador español, quien ayer iba a tener su última corrida en el coso tapatío.





El caballista navarro calificó como una estrategia "cochina" que el juez de distrito Luis Alberto Márquez Pedroza, azuzado y/o coludido con un grupo de no más de diez animalistas, hicieron al ordenar la prohibición de celebrar eventos taurinos en la Nuevo Progreso, obligando a la empresa de la plaza a suspender las dos últimas corridas de la temporada, la de ayer y la del próximo domingo.

Esta estrategia fue la que se utilizó hace año y medio para cerrar la Plaza México a los eventos taurinos, lo que podría tener una resolución final en enero próximo, ya que la Suprema Corte comenzará a estudiar el caso y decidir si es procedente, el 6 de diciembre.

"Debemos evitar que esto sea un efecto dominó", señaló el torero a caballo.

Pablo afirma que lo de Guadalajara es un golpe "muy fuerte" para la fiesta en México.

"Sobre todo porque Guadalajara es un escenario fundamental para nosotros los toreros, para los jóvenes que inician, pues es una aduana donde se avalan las tauromaquias y se potencian las carreras", reconoció Hermoso.

Si tuviese la oportunidad de estar frente a frente con las personas que provocaron esto en Guadalajara, Pablo les diría, primero, que conocieran la fiesta.

Pablo Hermoso de Mendoza está en plena gira del retiro en México.

"No se puede estar atacando algo que no se conoce. Estoy seguro que no saben cómo vive el toro bravo, ni cómo siente, ni cómo piensa, y también que es un espectáculo legal, que nosotros pagamos nuestros impuestos y no se pueden inventar una historia para cerrarnos nuestra fuente de trabajo, y el derecho que tienen las personas a emocionarse con un espectáculo único en el mundo", concluyó.





´HAY QUE PONERNOS A SU NIVEL´

Uno de los exponentes mexicanos más destacados del toreo a caballo, Giovanni Aloi, aseguró que la defensa de la tauromaquia en México debe ponerse a la altura de los ataques de los antitaurinos.

"Ellos dan golpes bajos, muy bajos, argumentándolos con mentiras, y nosotros los apapachamos, parecemos pasivos, porque la naturaleza del taurino no es agresiva, pero con esta gente hay que ponernos a su nivel, que, por cierto, es muy bajo", consideró el padre del caballista Fauro Aloi.

En la corrida de hoy en Guadalajara, la cual fue cancelada luego de que un juez prohibiera los festejos taurinos en esa ciudad, iba a actuar Fauro.

"Hoy las tradiciones estorban en la sociedad moderna que vive el mundo.

Hoy juega la indolencia social y toman el toro y la fiesta brava como un pretexto para disfuncionalizar a la sociedad. Todo lo que sea orden hay que poner desorden; todo lo que sea artístico hay que desarticularlo.

"Lo inaceptable es que haya un juez, que seguramente recibe una dádiva, que autorice el cierre de un evento que involucra a 16 mil personas, por un grupúsculo de gente caprichosa, desinformada y berrinchuda", señaló el también corredor de autos.