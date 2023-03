Siento que tengo mi lugar y soy muy respetado.- Sergio Pérez

Desde que llegó al equipo de las bebidas energéticas en 2021, el mexicano ha cumplido con las expectativas y objetivos en conjunto de ganar los Campeonatos de Pilotos y Constructores.

En 2023, la escudería austriaca no sólo se enfoca Max Verstappen, sino también en darle un RB19 competitivo a Checo Pérez para que pueda pelear por la corona.

"Realmente creo que tengo el apoyo total del equipo tanto como Max, y que tendré todas las oportunidades de ganar el campeonato tanto como Max. Puedo decir ahora que realmente me siento parte del equipo. Realmente siento que tengo mi lugar y soy muy respetado. Y creo que eso es algo bueno para tener como piloto.

"Creo completamente (que me están dando las herramienta), y ciertamente cuando llegué al equipo, las cosas eran muy diferentes. Básicamente, solo estaban yendo carreras con dos autos porque tenían que hacerlo", comentó Sergio Pérez.

En Bahréin y Arabia Saudita, el monoplaza de Red Bull ha sido muy superior respecto a los rivales y en Australia esperan mantener en la misma sintonía.

"Ciertamente, me siento más cómodo en el auto. Creo que también aprendimos bastante sobre la dirección que tomamos el año pasado, no solo el auto en sí, sino también cómo lo configuramos y cómo tratamos de compensar las debilidades que me estaba dando. Simplemente estábamos tomando rendimiento fuera del coche", puntualizó Pérez.

GRAN PREMIO DE AUSTRALIA

El circuito urbano de Albert Park albergará este fin de semana la tercera fecha de la temporada 2023 de la Fórmula Uno.

Ubicado al sur de Melbourne, este trazado es uno de los más rápidos del año, ya que en una vuelta de Clasificación se pueden superar en promedio los 235 kilómetros por hora, como lo hizo Lewis Hamilton en 2019.

Desde 1996, el Gran Premio de Australia ha estado presente en el calendario de la Máxima Categoría, a excepción de 2020 y 2021, por la pandemia de Covid-19.

La longitud de la pista semiurbana es de 5.3 kilómetros, así que los 20 pilotos deben completar 58 vueltas para un total de 307.5 kilómetros.

HORARIOS

PRÁCTICA UNO

Jueves 30 / 19:30 H

PRÁCTICA DOS

Jueves 30 / 23:00 H

PRÁCTICA TRES

Viernes 31 / 19:30 H

CLASIFICACIÓN

Viernes 31 / 23:00 H

CARRERA

Sábado 1 / Domingo / 23:00 H

TV:

Fox Sports, Fox Sports 3 y Fox Sports Premium

1h 27'46"548 tiempo en el que Charles Leclerc cruzó la meta en primer lugar en el GP de Australia de 2022.