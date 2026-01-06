Quintero gana la segunda etapa del Rally Dakar

Seth Quintero ganó la segunda etapa del Rally Dakar y se quedó a segundos de tomar el liderazgo general el lunes.

Mientras tanto, el campeón defensor de motos, Daniel Sanders, dominó la especial de 400 kilómetros desde Yanbu a través de las Montañas Hedjaz hasta AlUla para ganar la etapa y reemplazar a su compañero de equipo de KTM, Edgar Canet, como líder general.

Quintero, que fue 18vo en la primera etapa, encontró la segunda más de su agrado. El piloto estadounidense tomó la delantera en el punto de control de 143 kilómetros y después de cuatro horas ganó por un minuto y 42 segundos a su compañero de equipo de Toyota Gazoo, Henk Lategan, subcampeón del Dakar el año pasado. Un tercer compañero de equipo, Toby Price, fue cuarto.

"Si estás compitiendo con tus compañeros de equipo por una victoria, entonces estás teniendo un buen día. Estamos en buen camino. Hemos hecho mucha estrategia, así que si puedo tener un día decente mañana y estar en el medio del grupo al inicio del maratón (el miércoles), entonces seré un campista feliz", expresó Quintero.

El campeón defensor Yazeed Al-Rajhi fue tercero después de una terrible primera etapa en la que terminó casi 29 minutos fuera del ritmo. Ha reducido eso a 24.

El octavo lugar del día fue suficiente para que Nasser Al-Attiyah liderara en general por primera vez desde su quinto y último título del Dakar en 2023.

En general, Al-Attiyah estaba siete segundos por delante de Quintero, con el ganador de la primera etapa, Guillaume de Mévius, en tercer lugar. Los siete primeros pilotos estaban separados por menos de tres minutos.

"La clave del Dakar será mañana porque creo que será una navegación difícil. Esta área no es fácil", comentó Al-Attiyah.

La etapa del martes es un circuito de 422 kilómetros cerca de AlUla sin muchos puntos de referencia para ayudar en la navegación.

Canet abrió el camino para las motos durante los primeros 100 kilómetros hasta que el novato ganador de las dos primeras especiales fue alcanzado por Sanders. Los compañeros de equipo rodaron juntos hasta el final, acumulando tiempos de bonificación y terminando primero y segundo en la etapa y en general.

Sanders ganó la etapa por un minuto y 35 segundos y reemplazó a Canet como líder por 30 segundos. Ricky Brabec fue tercero en la etapa y en general.

"No presionamos ni hicimos nada loco. (Edgar) simplemente se sentó detrás y observó, siguió y aprendió. Estoy seguro de que se divirtió un poco allá atrás en el polvo. Estuvo allí para corregir un par de errores y fue divertido montar con él", manifestó Sanders.

Adrien van Beveren, tercero en 2024 y 2025, chocó contra un árbol después de la parada en boxes, pero terminó la etapa y quedó 14 minutos atrás.