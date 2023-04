Referentes tricolor

Ciudad de México

Ricardo sólo disputó cinco Grandes Premios, mientras que su hermano Pedro logró dos victorias (en Sudáfrica 1967 y Bélgica 1970), siete podios en nueve campañas.

Luego, Moisés Solana se sumó a la lista en 1964, Héctor Rebaque lo hizo 13 años después y Esteban Gutiérrez, en 2013.

Pero en 2011, un joven de nombre Sergio Pérez, apareció en el radar de la F1. El tapatío se formó en el karting, se probó en competencias internacionales en la Fórmula BMW, después en la Fórmula 3, la GP 2 Series y finalmente dio el paso al Gran Circo. Sauber, McLaren, Force India, que después cambió su nombre a Racing Point, y actualmente Red Bull, son las escuderías para las que ha corrido Checo. Con el equipo de las bebidas enérgicas, Pérez tiene la oportunidad de cumplir su sueño de convertirse en monarca en esta temporada 2023, gracias a un auto super competitivo y a su maestría detrás del volante.

"Actualmente, la situación de Checo es la mejor de su carrera, aunque no es una situación fácil por la presión que tiene, porque el equipo tiene cierto compromiso con Max, por ser el piloto hecho en casa, el que más tiempo lleva y al que más le han invertido", dijo Luis "Chapulín" Díaz, expiloto de American Le Mans Series.

"Red Bull es una organización profesional que le debería de dar a los dos pilotos las mismas armar para poder pelear el campeonato".

En la misma senda del éxito, pero dentro de la IndyCar, está Patricio O´Ward.

Al principio, se catalogó al regio como el sucesor de Checo en la F1, pero, él está ahora enfocado 100 por ciento al serial estadounidense con Arrow McLaren.

Si bien, Pato ha hecho pruebas en carreras oficiales y no oficiales de la F1, está más cerca de la corona en la IndyCar que de llegar a la Máxima Categoría.

Incluso, en este 2023, es segundo en el Campeonato, con 95 puntos.

"Pato me gusta mucho, es un chavo muy talentoso, tiene unas manos increíbles y maneja muy bien y cada año va tomando más experiencia; me encantaría verlo en F1 en un futuro, no es mucho, porque son pocos equipos y 20 lugares y cuando vienes de Estados Unidos estás acostumbrado a un tipo de manejo, de uso de llantas y demás", comentó Adrián Fernández, uno de los corredores mexicanos más emblemáticos de la Champ Car e IndyCar.