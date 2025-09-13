¡Llegó la hora!

Saúl "Canelo" Álvarez (63-2-2, 39 nocauts) y Terence Crawford (41-0-0, 31 nocauts) superaron la báscula y cumplieron con el pesaje previo a su combate estelar de hoy sábado 13 de septiembre en el estadio Allegiant de Las Vegas. La pelea del año espera por su vencedor.

Con la T-Mobile Arena de escenario y miles de aficionados mexicanos como testigos presumiendo sus banderas, sombreros y playeras con el rostro del "Canelo", que representa la unidad de la comunidad latina y el orgullo mexicano para millones de mexicoamericanos, el campeón indiscutido del peso supermediano y el actual campeón de peso superwelter de la AMB cumplieron con el peso establecido de 168 libras y lo hicieron con creces, ya que ambos quedaron por debajo de la marca, pesando 167.5 libras.

Se subió a la báscula Álvarez Barragán, que dejó Dolce & Gabanna y ahora lució un atuendo AMIRI, la nueva marca que lo anunció como embajador global este año y se bajó entre ovaciones del público por cumplir, una vez más, con el peso establecido para el combate.

´Bud´ Crawford, entre ensordecedores abucheos, marcó el mismo número que el "Canelo". Cabe recordar, que el estadounidense tuvo que subir dos categorías de peso para esta pelea, donde buscará convertirse en el primer boxeador en la historia de los cuatro cinturones en unificar títulos en tres divisiones distintas.

El encare fue con miradas fijas y con una tensión a la altura de lo que está en juego para cada uno en sus carreras.

Con los cinturones de la AMB (Asociación Mundial de Boxeo), el CMB (Consejo Mundial de Boxeo), la OMB (Organización Mundial de Boxeo) y la FIB (Federación Internacional de Boxeo) acompañándolo, el tapatío está listo para defender su reinado en el peso supermediano ante uno de los mejores libra por libra de la última década.

¿CANELO VS BENAVÍDEZ?

A Álvarez se le ha preguntado muchas veces en los últimos años si pelearía contra el campeón interino de peso semipesado del CMB, David Benavidez.

Se le hizo nuevamente la pregunta en la conferencia de prensa del jueves.

"Nunca digo no a nada", recalcó Álvarez. "Veremos más adelante, pero estoy 100% enfocado en esta pelea".



