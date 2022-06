Salva el balón a Mara

"El futbol me salvó la vida, en mi adolescencia me quise suicidar muchas veces y el futbol fue una oportunidad de querer seguir viviendo y generar un cambio tanto para mí como para el colectivo trans".

{"quote":"Soy mujer trans y así estoy feliz, no quiero ser mujer". Hay mucho debate porque si en una competencia una trans gana es trampa y si no gana nos burlamos de ella, nacimos con discriminación". MARA GÓMEZ, JUGADORA TRANS DE ESTUDIANTES DE LA PLATA "}

Así lo confesó Mara Gómez, primera futbolista trans en jugar en la Primera División de Argentina.

En entrevista con Grupo REFORMA la jugadora de Estudiantes de la Plata contó cómo a los 15 años comenzó una etapa de transición sobre su identidad, sexualidad y autopercepción, misma que la llevó a ser excluida, discriminada y a pagar un alto costo. Un balón de futbol fue el refugio ante tanto dolor.

"Fue una de las etapas más fáciles porque estaba empezando con mi transición. El futbol me hacía bien, podía distraerme y socializar, fue una terapia. Era como una anestesia al dolor porque estaba sufriendo por mi autopercepción y mi derecho a ser libre", recordó la delantera.

La Ley de Identidad de Género que rige en Argentina desde 2012 le permitió poder ser llamada con su nombre.

"Nos da derecho a las personas a ser identificadas de acuerdo a nuestra autopercepción. Marca un antes y un después en mi vida. Me daba vergüenza ir al hospital y que me llamaran de acuerdo al nombre que estaba en mi documento anterior.

"Ahora, espero que me llamen por mi nombre, es un logro muy importante para el colectivo LGBTIQ+. Yo ya sé quién soy, sé que soy Mara Gómez, sé que soy una mujer trans, pero es importante tener el documento con el que yo me identifico", enfatizó la delantera y enfermera de profesión.

El someterse a un tratamiento para mantener los niveles de testosterona requeridos ha sido uno de los partidos más duros de su vida.

APUNTES DE MARA...

¿Qué has enfrentado por ser una futbolista trans?

"Muchas veces no me dejaron jugar, me decían malas palabras, también ir al médico y que no me respeten mi identidad con la cual me autopercibo; aún así el futbol seguía siendo mi sostén y mi presencia empezó a romper paradigmas. Viví discriminación de rivales y de hinchas".

¿Se habla de una ventaja de las deportistas trans, tú cómo lo vives?

"Nosotras somos las que estamos en desventaja y una desventaja social no sólo dentro del deporte, la desventaja de no poder trabajar dignamente, someternos a una terapia hormonal que tiene consecuencias negativas que nos perjudica en músculos, huesos y afecta psicológicamente y dentro de la cancha el rendimiento baja muchísimo, a largo plazo problemas del corazón y de respiración. En todos los ámbitos estamos estamos en desventaja.

"No podemos tener una resistencia aeróbica o física, rendimos menos de 90 minutos, perdemos el equilibrio, yo me caía. Somos como ratas de laboratorio porque no hay estudios de cuerpos de deportistas trans en la alta competencia".

¿Cuál es el futuro de las deportistas trans?

"Que en todos los deportes haya presencia de deportistas trans, vi las noticias de Lia Thomas (nadadora estadounidense), la foto es muy hiriente cuando está festejando sola. La competencia y lo que ganemos se basa en cuántas semanas entrenamos, en todas las competencias hay ventajas y desventajas porque alguien tiene que ganar".

¿Con qué sueñas?

"Me gustaría jugar en otros países y tener la experiencia como cualquier futbolista. Hoy me permito soñar con que algún día vestiré los colores de mi Selección, pero si no pasa conmigo que sea con otra compañera.

"Yo sé que puedo, lo que falta es la oportunidad. Si nos dejan la puerta cerrada será difícil, pero igual la vamos a atravesar. Y también sueño en trabajar en el sistema de salud como enfermera y poder entrar a un hospital".

n ¿Cómo quieres ser recordada?

"Por mi nombre: Mara Gómez".