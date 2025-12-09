Helmut Marko se despide de Red Bull Racing tras dos décadas

Helmut Marko, una figura clave en Red Bull Racing desde sus inicios en 2005, ha anunciado su salida como asesor deportivo al finalizar esta temporada de Fórmula 1.

A sus 82 años, pone fin a una trayectoria de más de dos décadas en la escudería, durante las cuales supervisó la evolución del programa de jóvenes pilotos y estuvo presente en los mayores éxitos del equipo.

¿Qué impacto tendrá la salida de Helmut Marko en Red Bull?

La noticia, confirmada por las redes sociales de la F1, representa una nueva etapa en la escudería austriaca, que buscará con una nueva visión en 2026 retomar el camino al no lograr el campeonato en la campaña 2025.

Marko fue conocido tanto por su ojo clínico para detectar talentos —fue responsable de impulsar a figuras como Sebastian Vettel y Max Verstappen— como por su estilo directo y sin filtros a la hora de valorar el rendimiento de sus conductores, siendo uno de los más señalados el mexicano Sergio "Checo" Pérez.

Detalles sobre la trayectoria de Helmut Marko en la F1

En múltiples ocasiones, Marko compartió duras críticas sobre el desempeño del tapatío, asegurando que su mal rendimiento en la máxima categoría del automovilismo se debía a su procedencia latinoamericana, por no tener la mentalidad y capacidad de los pilotos europeos.

Reacciones a las críticas de Marko hacia Checo Pérez

La salida de Marko podría generar un cambio significativo en la dinámica del equipo y en la forma en que se gestionan los jóvenes talentos en el futuro.