Sale muy león

{"quote":"Vengo de una zona donde los sueños no se cumplen por diferentes situaciones, pero yo le estoy demostrando a toda mi gente que sí se puede". TEMPLARIO, RUDO "}

El Medieval, oriundo de Calpulalpan, municipio tlaxcalteca, quiere convertirse en inspiración para todos sus paisanos, con sus triunfos motivarlos a que salgan y demuestren el talento que hay en los habitantes de la entidad con territorio de 4 mil metros cuadrados.

"Vengo de una zona donde los sueños no se cumplen por diferentes situaciones, pero yo le estoy demostrando a toda mi gente que sí se puede y todo el estado de Tlaxcala está con el Guerrero León.

"Tengo en mente abrir una escuela de lucha libre en Calpulalpan, para que mucho talento tlaxcalteca pueda venir a tocar puertas a la Arena México, enseñarles que sí se puede, siempre y cuando haya disciplina y constancia porque echándole muchas ganas se puede llegar a los cuernos de la luna", indicó el también Campeón Nacional de Peso Medio.

El talento de Templario ha sido buscado por agrupaciones luchísticas como los Guerreros o los Depredadores, pero también por rivales para enfrentarlo, lo cual lo llena de satisfacción porque es observado y reconocido.

"Me da mucho gusto que muchos luchadores quieran alternar o enfrentarme, me halaga y también me compromete a seguirme a preparando y seguirme enfocando", concluyó el rudo.