Saca al Samurái que lleva dentro

La afición muchas veces me dice paisano, pero yo soy de Japón, de Osaka, y aquí estoy de nuevo con la imagen de Guerrero Samurái".

Okumura se olvidó de la diplomacia y volvió a agarrar el filetero.

Tras la disolución de los embajadores del mal, el Tifón de Osaka renovó su imagen y para ello regresó a sus raíces, así que después de 18 años en nuestro país, desenfundó la espada, se puso su armadura y se convirtió en el samurái que le heredaron sus ancestros para acabar en el ring con sus rivales.

"En todo este tiempo en México he cambiado mis equipos, pero esta vez quería hacer algo diferente, nunca olvido mi país y aquí estoy de nuevo con la imagen de Guerrero Samurái y me gustó mucho", indicó Okumura.

El rudo japonés se sorprende de cómo se quedó a vivir tantos años aquí, pues su plan inicial era una temporada corta, mismo que asegura se modificó al pertenecer al Consejo Mundial de Lucha Libre, además de estar encandilado por el cariño del público.

"Mi plan era venir aquí en el 2004 y quedarme un año, pero ya después me quedé y me volví estrella, nunca me lamento y al contrario estoy muy agradecido y voy a seguir haciendo mi carrera aquí, y aunque ahorita estoy solo, estoy pensando en formar una nueva facción", concluyó.