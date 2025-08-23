Fallece Ron Turcotte

La familia de Turcotte informó, a través de su socio comercial y amigo de toda la vida, Leonard Lusky, que el jinete nacido en Canadá murió de causas naturales el viernes en su hogar en Drummond, New Brunswick.

Ganó el Derby de Kentucky, el Preakness y el Belmont Stakes dos veces cada uno, destacándose especialmente al barrer los tres junto a Secretariat, poniendo fin a la sequía de la Triple Corona en las carreras de caballos que databa de Citation en 1948.

"Ron fue un gran jinete e inspiración para muchos, tanto dentro como fuera del mundo de las carreras", dijo Lusky. "Aunque alcanzó la cima del éxito en su vocación, fue su abundancia de fe, coraje y bondad lo que realmente midió su grandeza".

El tiempo récord de Secretariat de 2:24 en Belmont, ganando por 31 cuerpos en una distancia de 1 1/2 millas, sigue vigente 52 años después.

"Aún tenía mucho caballo cuando pasé la meta", dijo Turcotte en 2023, casi 50 años después de montar a Secretariat en el Belmont. "No estaba cansado... Fue increíble".

Turcotte ganó 3.032 carreras a lo largo de una trayectoria de casi dos décadas que terminó en 1978 cuando se cayó de un caballo al inicio de una competencia y sufrió lesiones que lo dejaron parapléjico. El presidente del Permanently Disabled Jockeys Fund, William J. Punk Jr., llamó a Turcotte uno de los más grandes campeones y embajadores del deporte y lo elogió por su defensa y esfuerzos para ayudar a otros jinetes caídos.

"Mientras su valentía como jinete se mostró plenamente a una nación de fanáticos adoradores durante ese electrizante tiempo, fue después de enfrentar una lesión que le cambió la vida que aprendimos sobre el verdadero carácter de Ron Turcotte", dijo el presidente y director genral de la New York Racing Association, David O´Rourke.

"Al dedicarse a apoyar a otros jinetes que luchan con lesiones similares, Ron Turcotte construyó un legado definido por la bondad y la compasión".

Turcotte fue incluido en el Salón de la Fama del Museo Nacional de Carreras en 1979.

"El mundo puede recordar a Ron como el famoso jinete de Secretariat, pero para nosotros fue un maravilloso esposo, un padre amoroso, abuelo y un gran jinete", dijo la familia Turcotte en un comunicado a través de Lusky.

Turcotte nació en Drummond el 22 de julio de 1941, como uno de 12 hijos. Dejó la escuela para trabajar como leñador antes de mudarse a Toronto para involucrarse en las carreras de caballos, primero como paseador de caballos y luego como jinete, convirtiéndose en el jinete líder en el Hipódromo Woodbine antes de ascender al nivel de la Triple Corona.

Turcotte ganó el Preakness en 1965 a bordo de Tom Rolfe y el Derby y Belmont en 1972 con Riva Ridge. Pero fue su tiempo con Secretariat lo que hizo de Turcotte un nombre familiar en las carreras, y lo llamó "amor a primera montura".

"Era el tipo de caballo que nunca volverás a ver", dijo Turcotte hace dos años. "Estaba haciendo algo que nunca habías visto antes y probablemente nunca volverás a ver".

Turcotte fue el último miembro sobreviviente del equipo de Secretariat: El potro murió en 1989, el cuidador Eddie Sweat en 1998, el entrenador Lucien Laurin en 2000, la propietaria Penny Chenery en 2017 y el jinete de ejercicio Charlie Davis en 2018.



