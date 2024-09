Atletas confían que Rommel Pacheco pueda solucionar cosas en Conade

El exclavadista Rommel Pacheco será el nuevo titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, hecho que genera tranquilidad en los atletas mexicanos al tomar en cuenta que el yucateco tiene experiencia en el alto rendimiento y también en cargos públicos.

Osmar Olvera, doble medallista en París 2024, compartió que tuvo una comida con Pacheco y le hizo saber que "viene con la disposición de apoyarnos (a los deportes acuáticos)" por la falta de becas económicas desde inicios de 2023, por el desconocimiento de Ana Guevara al Comité Estabilizador de World Aquatics en México.

"Espero que con Rommel se pueda resolver lo que nosotros no podemos resolver, (pedirle) que busque la forma de que todo el deporte acuático vuelva a la normalidad", indicó el clavadista.

Gabriela Agúndez coincidió en esa petición para el nuevo director de Conade, porque con ese recurso "podemos tener una preparación más tranquila rumbo a las competencias importantes, sin la necesidad de un amparo".

La arquera Ana Paula Vázquez piensa que "es fácil pedir apoyo", pero el problema no sólo radica en esa cuestión, "es más organización hay muchos temas confederaciones" y Ana Guevara enfrentó de estas dificultades.

"Le diría a Rommel que haga trabajo con las federaciones, porque muchos apoyos no entran porque lo tiene que recibir la federación y este organismo está endeudada, no la reconocen o hay 2 federaciones", indicó la medallista de bronce en París.

Vázquez señaló que Pacheco Marrufo tendrá "dificultades, porque en cada gestión hay, sólo que cambian y esta gestión no la clasifico como mala, pero hay cosas como mejorar" como los tabuladores de becas, aspecto en el que podría trabajar el exclavadista.

"No es que Conade lo determine, hay otra institución que dice sí o no, pero no están bien los tabuladores", así que Ana Paula espera que con Rommel "sí las cambien y sean un poco más justas".