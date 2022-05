Rinde Estrella de Oro honores a su madre

Para ser luchadora uno va, entrena y tiene algo de conocimiento a lo que va uno, pero ser madre no, día a día se aprende algo nuevo". ESTRELLA DORADA, TÉCNICA Una mamá siempre va a ser la que te va a cobijar y quién siempre te va a procurar, así es mi mamá". ESTRELLA DE ORO, TÉCNICO

Brillar como lo hace mamá y para ello hay qué seguir su ejemplo, por eso el luchador Estrella de Oro continúa el legado de su progenitora, Estrella Dorada.

Hijo de un gladiador rudo como Rey Carnero y hermano de otros dos rufianes como Carnero Jr. y Príncipe Carnero, el joven Dorado optó por darle seguimiento al legado de su madre, quien es luchadora técnica y también ha sido una de sus maestras dentro del pancracio.

"Vengo de familia de luchadores y mis hermanos son rudos, pero pensé que yo no tenía que ser como ellos y opté por él nombre de mi mamá", indicó Estrella de Oro.

"Me siento muy orgullosa de que porte mi nombre, claro que él es mucho mejor que yo y brilla con luz propia; yo no tenía quién continuará mi legado y ahorita tengo a mi junior y eso me satisface mucho", agregó Estrella Dorada.

Además del nombre y las enseñanzas Estrella de Oro, quien participó en el Tryout 2022 de Grupo Internacional Revolución, donde quedó en segundo lugar tras caer frente a Jorvak en la final, también ha recibido consuelo cuando las cosas no han marchado bien y, como cada mamá aunque se preocupa, tiene las palabras exactas para motivarlo.

"Cuando debutó no le fue muy bien, bajó llorando y dijo ´ya no quiero ser luchador´, y yo le dije ´hijo, no sabes lo que dices, esto es el principio, la lucha libre es muy bonita, tiene cosas muy buenas para ti´... y poco tiempo después se subió al ring de nuevo.

"Cada que lo voy a ver a una lucha, la verdad me hace sudar y cada que hace sus lances son muchos nervios y quisiera estar ahí a un lado del ring para cacharlo", compartió Estrella Dorada.

Y como amor con amor se paga, tanto el hijo como el luchador sólo tiene palabras de agradecimiento para su mamá, no sólo en este 10 de mayo, Día de las Madres, sino siempre.

"Estoy muy agradecido porque soy Estrella de Oro gracias a ella que me permitió usar su imagen y aunque mi nombre tiene unas variaciones, al final es lo mismo, estoy muy orgulloso de ella y también de mi papá", concluyó el Dorado.