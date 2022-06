¡Rey del pincel! Transforma muñecos en figuras de la lucha

{"quote":"Los que tengo en mi colección personal los subo a mis redes sociales y ya de ahí la gente me pide que les haga unos iguales y así genero mi propia fuente de trabajo* Rodrigo Ulises, "Rocko", Customer "}

Ciudad de México.- Cuando a Rodrigo Ulises, "Rocko", le dan un mono... de lucha libre, le da unos pasones con su pincel y lo transforma en un ídolo del pancracio nacional.

Con mucha paciencia y gran talento para realizar trazos exactos al dibujar, Rodrigo lleva más de 7 años customatizando sus muñequitos y desde hace casi 2 los comercializa.

Muñecos articulados, luchadores estándar, cabezones, de cerámica y minifiguras, ya sea de luchadores extranjeros o bien de cantantes o actores son las que "Rocko" se encarga de adaptar a la realidad mexicana, realizando un proceso que termina cuando da la última pincelada.

"Por lo general ninguno de estos muñecos trae máscaras y, si traen cabello largo, les quito el cabello y les dejó totalmente liso para poder moldear y dibujar lo que es la máscara.

"En los muñecos articulados me tardo hasta 3 días en hacer los dibujos y hacerles bien el detallado porque tienen un proceso de secado muy largo, pero la cerámica me tardo alrededor de hora y media porque es de mayor tamaño y es más sencillo de moldear y delinear la imagen de la máscara", compartió el artesano.

A lo largo de estos 7 años que lleva en el proceso de customatizar, ha recibido comentarios muy positivos de luchadores a quienes les ha hecho sus propias figuras y algunos hasta le han hecho pedidos para venderlos en las convivencias con fans.

"Luchadores como Hijo de La Parkita, Jerrito Estrada, Dragón Rojo Jr. y los Hermanos Trauma han visto mi trabajo y en el caso de Estrada, me dijo que admira la paciencia que tengo para dibujar los detalles y los Hermanos Trauma me dijeron que me quedaron muy bien las figuras que hice de ellos", presumió.

Su trabajo ha sido tan detallado que algún cliente también le llegó a encargar una figura customatizada de su hijo.

"Una persona que me hizo encargo de muñecos, me dijo que su hijo iba a cumplir años y entonces me mandó una foto y le hice su muñeco cabezón personalizado y sí quedó bien", recordó.