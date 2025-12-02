Murray no se arrepiente de ´decepcionante´ etapa como entrenador de Novak Djokovic

Andy Murray afirmó que estaba "decepcionado" con los resultados de Novak Djokovic durante su etapa como entrenador de su antiguo rival.

Murray se unió al equipo de coaches de Djokovic en noviembre de 2024, apenas tres meses después de que el escocés de 38 años terminara su propia carrera como tenista en los Juegos Olímpicos de París. Sin embargo, resultó ser una asociación breve de seis meses, ya que la pareja estuvo junta solo para el Abierto de Australia y otros cinco torneos este año.

"Lo miro hacia atrás y me alegra haberlo hecho", dijo Murray en The Tennis Podcast. "Es una experiencia increíble que he tenido. No duró mucho, pero puse todo en ello. Estaba decepcionado. Probablemente no obtuvimos los resultados que me hubiera gustado para él", indicó.

"Fue una buena oportunidad porque sentí que quería entrenar en algún momento y si no la tomaba, podría mirar hacia atrás y pensar que habría sido realmente interesante, podría haber aprendido mucho o potencialmente arrepentirme", agregó.

¿Qué declaró Andy Murray sobre su experiencia como entrenador?

Djokovic superó a Carlos Alcaraz para alcanzar las semifinales del Abierto de Australia, pero en el proceso se desgarró el tendón de la corva izquierdo. El campeón de 24 Grand Slams luego se retiró después de un set contra Alexander Zverev y fue abucheado al salir de la cancha.

Cuando regresó, el serbio de 38 años sufrió derrotas al debutar en Qatar e Indian Wells. Luego avanzó a la final del Abierto de Miami, pero perdió ante el adolescente checo Jakub Mensik.

Murray planeaba inicialmente entrenar a Djokovic hasta el Abierto de Francia, pero la asociación terminó en mayo después de derrotas iniciales en tierra batida en Montecarlo y Madrid.

Detalles de la breve asociación entre Murray y Djokovic

"Estaba yendo bien al principio y fue desafortunado lo que sucedió en Australia con la lesión, pero lo vi jugar un tenis sublime en ese torneo", dijo Murray. "Después de la lesión, ciertamente fueron unos meses difíciles para él, pero también creo que para el equipo y todos nosotros. Aprendí mucho sobre lo que es ser entrenador", relató. "Estaba completamente comprometido, hice mi mayor esfuerzo para ayudar y establecí algunas buenas relaciones en el camino con su equipo."