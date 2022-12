Sin rencores

Djokovic fue deportado de Australia hace casi 12 meses debido a que no estaba vacunado contra el Covid-19 en un momento en el que estrictas regulaciones de cuarentena estaban en vigor y la nación requería la vacuna para poder ingresar.

Adelaida, Australia

Novak Djokovic reiteró que no guarda ningún rencor en su regreso a Australia luego de la cancelación de su visa y posterior deportación en enero, previo al Abierto de Australia.

Djokovic fue deportado de Australia hace casi 12 meses debido a que no estaba vacunado contra el Covid-19 en un momento en el que estrictas regulaciones de cuarentena estaban en vigor y la nación requería la vacuna para poder ingresar.

Dichas regulaciones se han retirado y en noviembre el gobierno australiano anuló la prohibición de tres años que conllevaba la deportación de Djokovic y le concedió un visado para regresar al Abierto de Australia, que arranca el 16 de enero.

El serbio regresó a Australia el martes, previo al torneo de Adelaida, donde se tiene previsto que juegue la próxima semana.

"Es increíble estar de regreso en Australia", comentó el jueves. "Es un país en el que he tenido un gran éxito en mi carrera, sobre todo en Melbourne. Es, por mucho, mi Grand Slam más exitoso. Espero que todo sea positivo. Obviamente (la reacción de los fanáticos( no es algo que puedo predecir".

"Haré todo lo posible para jugar un buen tenis y aportar buenas emociones y buenas sensaciones al público", añadió.

Djokovic dijo que todavía le cuesta olvidar el hecho de que fue deportado.

"Obviamente lo que pasó hace 12 meses no fue algo fácil para mí, para mi familia, mi equipo, cualquiera que sea cercano a mí. Obviamente es decepcionante irme del país de esa forma", comentó.

"No puedes olvidar esos eventos. Es una de esas cosas que supongo se queda contigo por el resto de tu vida. Es algo que nunca antes había vivido y espero no volver a pasar por ello. Pero es una experiencia valiosa para mí y algo que he dicho que se quedará allí, pero tengo que seguir adelante".

Djokovic ha ganado el Abierto de Australia una cantidad récord de nueve veces, incluidas las últimas tres veces que lo disputó. El español Rafael Nadal ganó el título de 2022 en ausencia de Djokovic.