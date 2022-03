Regresa la Seductora tras contagio

Aunque es una deportista de alto rendimiento, con programas de entrenamiento y alimenticios de calidad, además de estar vacunada con sus dos dosis y el refuerzo, la gladiadora estuvo a punto de ser rendida por el bicho, quien la sometió a tal punto de debilitarla por varias semanas.

"A pesar de estar vacunada me dio Covid-19 muy fuerte, tanto que no podía luchar ni entrenar, pasaron dos meses y yo seguía mal, me sometí a tratamientos y poco a poco volví a la actividad, pero yo no era ni la mitad de lo que soy y las secuelas fueron muy fuertes", compartió la Seductora.

La ruda Amazona le echa la culpa a que sus defensas estaban bajas y que fue eso lo que aprovechó el virus para atacarla con todo.