Regina Martínez está lista para hacer historia

Regina Martínez será la primera mujer mexicana en competir en esquí cross country dentro de unos Juegos Olímpicos de Invierno. Su participación en Milán-Cortina 2026 representa un paso trascendental para el deporte nacional, pues abre camino en una disciplina que hasta ahora parecía extraña en el país.

Con apenas cinco años de experiencia en los deportes invernales, la capitalina desafía barreras geográficas y culturales.

Su objetivo va más allá de las medallas: Busca demostrar que los sueños se cumplen y que la nieve también puede acercarse a un país sin tradición invernal, convirtiendo su participación en un logro que ya considera su mayor presea.

"Estoy feliz y orgullosa. La gran hazaña es representar a México por primera vez en los Juegos Olímpicos de Invierno; eso ya es haber ganado, y más si se contempla que llevo cinco años en el deporte", compartió, en entrevista con EL UNIVERSAL Deportes.

Regina, quien deberá recorrer 10 kilómetros para completar el circuito en tierras italianas, fue realista al hablar del potencial de sus rivales, en especial las noruegas.

"Son 10 kilómetros y el tiempo más rápido que he logrado es de 30 minutos; el más lento y competitivo, 37 minutos. Daré lo mejor por representar a nuestro país. Las representantes de Noruega tienen mucha experiencia, podrían completar la distancia en 24 minutos o menos, ellas son muy veloces. Lo positivo es que he reducido la diferencia en tiempo", agregó.

Martínez hizo una pausa en su carrera como médico en el Hospital Memorial Jackson en Miami, para dedicar toda su atención al deporte, por lo que recalca que su ilusión es avanzar y participar en más competencias internacionales. La mexicana admitió que, aunque forma parte de la élite, aún resulta inusual para rivales de países con mayor tradición verla competir.

"Quiero estar en las próximas ediciones [de los Juegos Olímpicos de Invierno]; la siguiente será en Francia, en 2030. Deseo compartir todo con mi país y, con más experiencia, ocupar mejores lugares. Todavía resulta extraño ver a un mexicano en el esquí de fondo en pistas de nivel internacional. Te observan como bicho raro, pero buscan acercarse y conocerte. La comunidad es amable", finalizó.



