Sergio Pérez: "Estoy desempleado, todavía no tengo chamba"

El regreso de Sergio Pérez a la Fórmula Uno aún no se completa.

Aunque hay un plazo de 6 meses a punto de expirar y rumores que lo vinculan a equipos como Cadillac y Alpine, el mexicano no tiene un contrato firmado.

"Estoy desempleado, todavía no tengo chamba. A principios de año tuve una plática en León y dije 6 meses y todos: 'oye, ya va a ser tiempo'. Así que no quiero poner una fecha.

"Si es que regreso el próximo año, no pierdo mucho porque todos tenemos que adaptarnos a los nuevos reglajes. Todavía no sé qué pasará. No he cerrado mi carrera como me gustaría y necesito la motivación de un proyecto para regresar. Todo pasó muy rápido y no nos dio tiempo ni de despedirnos", sentenció el tapatío durante una plática en Puebla.

Con Red Bull, Checo pasó por una montaña rusa de emociones. Ganó carreras, subió al podio, formó parte del equipo más dominante de 2023 y al mismo tiempo aguantó la presión interna de los altos mandos, de la prensa y los fans por los resultados desfavorables.

Así que antes de aceptar alguna de las propuesta que ya tiene sobre la mesa, Pérez analizará los beneficios deportivos y personales porque también debe pensar en su familia.

"Hoy en día estamos en contacto. Creo que las cosas se van a empezar a mover en los próximos meses y tendremos que tomar una decisión. Si encuentro el proyecto que me motive a regresar y dar mi 100 por ciento, no tengo ninguna duda de que volveré", concluyó.