´Vine a Red Bull para ser campeón´

Ciudad de México

El mexicano, que saldrá tercero en Bakú este domingo, aseguró en entrevista que su único objetivo con Red Bull es convertirse en campeón de la máxima categoría, sentenciando que durante la campaña pensará únicamente en lo mejor para él.

"Es importante mantener una buena relación en el equipo, un buen ánimo dentro de la escudería es clave, pero al final estoy aquí para ser campeón y es mi máximo objetivo. Entonces habrá momentos en el año donde tengamos que ser un poco más nosotros y pensar en nuestro mejor resultado posible", señaló para Diario AS.

Pérez, agregó que para poder levantar el campeonato al final de la temporada y hacer historia para el automovilismo mexicano se requiere ser perfecto.

"Ser perfecto. No puedes dejar nada en la mesa porque no hay un fin de semana en el que Max no maximice el potencial del auto. Tienes que ser perfecto y estar a un 100 %, sabes que si estás a un 99.9 no es suficiente", finalizó.

FERRARI MEJORA, PERO NO ES SUFICIENTE

El Cavallino Rampante fue el más veloz en el circuito callejero de Bakú, pero aún no tienen lo suficiente para derrotar a Red Bull.

La escudería de Maranello se concentró en resolver los problemas del SF-23 durante las mini vacaciones de primavera, y parece que van en el camino correcto con la pole position de Charles Leclerc para la carrera del domingo del Gran Premio de Azerbaiyán.

"Estoy seguro de que estoy sorprendido. Llegamos al fin de semana pensando que sería un gran fin de semana si estuviéramos por delante de Aston y Mercedes en la clasificación y consiguiéramos la pole. Es una gran sorpresa, pero no debemos olvidar que nuestro coche de carreras sigue detrás del Red Bull.

Será difícil mantener el liderato, pero estoy contento con mi vuelta. La sensación fue buena desde el principio. Va a ser un desafío porque aún no hemos ejecutado el medio. El ritmo parece fuerte. Con suerte, podemos aprender de Q1 y Q2 y luego avanzar en Q3 (de la qualy de la sprint)", comentó el monegasco, que suma tres primeras posiciones de manera consecutiva en Azerbaiyán: 2021, 2022 y 2023.