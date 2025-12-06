También se reconoce al periodismo deportivo

Dentro de la máxima fiesta deportiva se reconoció al periodismo deportivo donde Josué Segura, periodista de El Mañana de Reynosa, resultó ganador en la categoría Video Reportaje, con la obra "Guerrero de Sangre Azul".

¿Qué obra presentó Josué Segura en los premios?

La obra que le valió el reconocimiento a Josué Segura fue un video reportaje titulado "Guerrero de Sangre Azul", que destaca aspectos relevantes del deporte en la región.

Detalles sobre el reconocimiento a Josué Segura

Este premio es un testimonio del compromiso y la calidad del periodismo en Reynosa, resaltando la importancia de contar historias que impactan a la comunidad.

Impacto del premio en el periodismo deportivo local

El reconocimiento a Josué Segura no solo celebra su trabajo, sino que también pone de relieve el papel del periodismo en la promoción del deporte y la cultura en la región.