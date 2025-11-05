Firma por 2 años más con los Reales

El receptor Salvador Pérez permanecerá con los Reales de Kansas City en lugar de convertirse en agente libre, al llegar el martes a un acuerdo contractual de dos años.

Nueve veces elegido al Juego de Estrellas, el venezolano de 36 años tenía un contrato de 82 millones por cuatro temporadas, que incluía una opción del club de 13,5 millones para 2026 con una cláusula de rescisión de 2 millones.

"Salvy es una leyenda de los Reales y uno de los jugadores más importantes que esta franquicia ha tenido", enfatizó el gerente general J.J. Picollo en un comunicado. "Teníamos la opción para el próximo año, pero todos sabían que queríamos asegurarnos de que su legado con nosotros continuara más allá de eso. Apreciamos el compromiso de Salvy con los Reales, y estamos tan emocionados como nuestros fanáticos".

Pérez, capitán de Kansas City, fue el Jugador Más Valioso de la Serie Mundial de 2015, cuando los Reales ganaron su segundo título y el primero desde 1985.

El catcher de Valencia bateó para .236 con 30 jonrones y 100 carreras impulsadas, su tercera temporada con 100 o más. Ganador de cinco Guantes de Oro, tiene un promedio de .264 con 303 jonrones y 1.016 carreras impulsadas en 14 campañas, todas con los Reales.