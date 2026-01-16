"Canelo" Álvarez, el segundo deportista mejor pagado del mundo

En el deporte, el dinero también habla, y el 2025 vuelve a poner a Saúl Álvarez en un lugar privilegiado. El boxeador mexicano aparece como el segundo atleta mejor pagado del planeta, solo por detrás de Cristiano Ronaldo, confirmando que su impacto va mucho más allá del ring.

¿Cómo ocurrió la derrota de Canelo Álvarez ante Crawford?

Sin embargo, en lo deportivo, 2025 no fue su mejor año. "Canelo" sufrió una de las derrotas más duras de su carrera al caer frente a Terence Crawford, en una pelea que marcó un antes y un después, y que abrió el debate sobre su momento actual dentro del boxeo de élite.

Detalles sobre los ingresos de Canelo Álvarez en 2025

Aun así, sus números económicos siguen siendo de otro nivel. De acuerdo con el ranking más reciente, "Canelo" registró 137 millones de dólares en ingresos anuales, y superó incluso a figuras como Lionel Messi, LeBron James o Stephen Curry.

Ranking de los mejores deportistas pagados del mundo

¿Quiénes son los deportistas mejores pagados del mundo?

1. Cristiano Ronaldo (Portugal) – 260 Millones de dólares.

2. Saúl "Canelo" Álvarez (México) – 137 MDD.

3. Lionel Messi (Argentina) – 130 MDD.

4. Juan Soto (República Dominicana) – 129.2 MDD.

5. LeBron James (Estados Unidos) – 128.7 MDD.