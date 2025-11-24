Rangers y Mets acuerdan intercambio

Los Rangers de Texas y los Mets acordaron un intercambio que enviaría al segunda base ganador del Guante de Oro, Marcus Semien, a Nueva York a cambio del jardinero Brandon Nimmo.

Una persona con conocimiento directo del acuerdo confirmó el intercambio el domingo. Esa persona habló con The Associated Press bajo condición de anonimato porque el trato no había sido finalizado ni anunciado. La misma fuente afirma que Nimmo aceptó renunciar a una cláusula de no intercambio en su contrato.

Nimmo, quien ha jugado las diez temporadas de su carrera en las Grandes Ligas con los Mets, acaba de completar la tercera temporada del contrato de 162 millones por ocho años que firmó después de convertirse en agente libre por primera vez tras la temporada 2022. El bateador zurdo de 32 años tiene salarios anuales de 20,25 millones cada temporada hasta 2030.

Semien tiene tres temporadas y 72 millones restantes en el contrato de 175 millones por siete años que firmó con los Rangers en diciembre de 2021. Eso fue al mismo tiempo que, también en la agencia libre, añadieron al campocorto MVP Corey Seager con un contrato de 325 millones por diez años.

Ese medio campo de medio billón de dólares ayudó a los Rangers a ganar su único título de la Serie Mundial en 2023. Pero ese fue el único récord ganador en las últimas nueve temporadas para el equipo que este año terminó con .500 (81-81) por primera vez en la historia de la franquicia.

El jardinero slugger, el cubano Adolis García, el receptor ambidiestro Jonah Heim y el relevista derecho Josh Sborz, otros tres jugadores que tuvieron roles significativos en el campeonato de la Serie Mundial, se convirtieron en agentes libres el viernes cuando los Rangers no les ofrecieron contratos para 2026.

Semien, de 35 años, ganó su segundo Guante de Oro esta temporada, aunque se perdió las últimas cinco 1/dos semanas, sin volver a jugar después de golpear una pelota con su pie el 20 de agosto. Esa fue solo la segunda vez en sus 13 temporadas en las Grandes Ligas que ha estado en la lista de lesionados.

Antes de esa lesión, Semien solo había perdido seis de los 615 juegos de los Rangers desde que se unió a ellos antes de la temporada 2022. Bateó .230 con 15 jonrones, 62 carreras impulsadas y 62 carreras anotadas en 127 juegos este año, y .249 con 93 jonrones y 319 carreras impulsadas en sus cuatro temporadas en Texas.

En 1.629 juegos de carrera con los Chicago White Sox (2013-14), Oakland (2015-20), Toronto (2021) y Texas, tiene un promedio de bateo de .253 con 253 jonrones y 801 carreras impulsadas. Estableció máximos de carrera con 45 jonrones y 102 carreras impulsadas en su única temporada con los Azulejos antes de ir a Texas en la agencia libre.

Nimmo tiene un porcentaje de embasado de carrera de .364, incluyendo 583 aperturas como primer bate. Ha anotado al menos 81 carreras en cada una de las últimas tres temporadas desde un máximo de carrera de 102 en 2022.

La mayoría de sus turnos al bate esta temporada fueron desde el medio del orden de bateo, y bateó .262, el mismo que su promedio de carrera, con máximos de temporada de 25 jonrones y 92 carreras impulsadas en 155 juegos. Tiene 135 jonrones y 463 carreras impulsadas en sus 1.066 juegos.