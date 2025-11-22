Rangers dejaron sin ofertas contractuales a García, Heim y Sborz

El jardinero y bateador Adolis García, el receptor ambidiestro Jonah Heim y el relevista derecho Josh Sborz se convirtieron en agentes libres el viernes, cuando los Rangers de Texas se abstuvieron de ofrecer contratos para 2026 a un trío que desempeñó papeles significativos hace dos años para obtener el único campeonato de la Serie Mundial del equipo.

"Independientemente de lo que suceda en el futuro, Adolis, Jonah y Josh siempre serán recordados por sus contribuciones al primer título de la Serie Mundial en la historia de la franquicia", reconoció Chris Young, presidente de operaciones deportivas. "Esos recuerdos siempre tendrán un lugar especial en los corazones de los fanáticos de los Rangers. Estamos agradecidos por su tiempo en Texas y la huella que han dejado en este club".

¿Qué jugadores no recibieron contrato?

Los Rangers tampoco ofrecieron contrato al relevista derecho Jacob Webb antes de la fecha límite del viernes, pero llegaron a un acuerdo por un año con el jardinero ambidiestro Sam Haggerty para evitar el arbitraje salarial.

García conectó jonrones en cinco juegos consecutivos durante la postemporada de 2023, incluyendo su batazo decisivo en la 11ª entrada del primer encuentro de la Serie Mundial. Ello ocurrió después de que fue nombrado el Jugador Más Valioso de la Serie de Campeonato de la Liga Americana con un récord de 15 carreras impulsadas contra Houston.

Heim y García fueron elegidos al Juego de Estrellas y ganadores del Guante de Oro en 2023, pero sus números han disminuido desde entonces. García, de 32 años, bateó para .245 con 39 jonrones y 107 carreras impulsadas en 2023, y este año tuvo un promedio de .227 con 19 vuelacercas y 75 remolcadas. Heim bateó para .213 con 11 cuadrangulares y 43 producidas este año, por debajo de .258 con 18 jonrones y 95 impulsadas durante la temporada del campeonato.

¿Cuál es el estado de los jugadores?

El cubano García tuvo un OPS de .675 en las últimas dos temporadas, ubicándose en el puesto 117 entre 123 bateadores calificados. Heim no fue un bateador calificado, pero tuvo un OPS de .602 en 924 apariciones al plato.

Sborz consiguió los últimos siete outs en la victoria que aseguró la Serie Mundial de 2023 en Arizona. Un año después, se limitó a 16 innings y un tercio en 17 apariciones, al ingresar en la lista de lesionados cuatro veces por problemas en el hombro derecho. Nunca lanzó por los Rangers este año y jamás se ha recuperado completamente de la cirugía de hombro que se le practicó en noviembre pasado.

Webb tuvo un récord de 5-4 con un salvamento y una efectividad de 3.00 en 55 apariciones de relevo durante su única temporada con Texas. Haggerty bateó para .253 en 64 juegos este año, incluyendo aperturas en las tres posiciones de los jardines y como bateador designado.

Texas todavía tiene cuatro jugadores elegibles para el arbitraje salarial: el primera base Jake Burger, el infielder dominicano Ezequiel Durán, el tercera base Josh Jung y el jugador multifuncional Josh Smith.