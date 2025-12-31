Quieren rapar al maestro Virus en lucha estelar de ´Sin Salida´

Los 16 luchadores que se meterán a la jaula de la lucha estelar de "Sin Salida" no se guardaron nada y ante los medios de comunicación revelaron qué máscara o cabellera les interesa ganar, en caso de que se queden en el duelo definitivo, en la primera función del 2026 de la Arena México.

La experiencia, prestigio, pero, sobre todo, el hecho de que nunca en su carrera ha perdido su cabellera, posiciona a Virus como el contrincante a vencer para 11 de los 15 rivales que "el Pequeño Maestro" tendrá este 2 de enero.

Oro Jr., El Coyote, Astral, Eléctrico, Pólvora, Rey Cometa, Sangre Imperial, Diamond, Calavera Jr. II, Robin y El Vigía, son los elementos que quieren arriesgarse.

"Yo no sabía eso y creo que es válido que quieran tirarle a uno de los grandes, claro que hay varios elementos que tienen mucha experiencia como Pólvora. Esta posibilidad les da más proyección, experiencia y aprendizaje por eso no lo veo mal, eso es algo natural para alguien que quiere sobresalir porque buscas ganarle a un contrincante que para ti vale la pena. No importa, estamos preparados para esto y vamos a ver de a cómo nos toca, sólo espero no ser yo el que pierda", respondió Virus a EL GRÁFICO de EL UNIVERSAL.

Sólo Cancerbero, quien es su compañero de equipo, Blue Shark, Calavera Jr. I y Espíritu Negro, tienen otros rivales en la mira.

Después de Virus, otra cabellera muy cotizada es la de Rey Cometa, ya que Sangre Imperial, Robin, El Vigía y los Calavera Jr. I y II, lanzaron el reto directo contra él.

En lo que respecta a las máscaras, la más deseada por Oro Jr., Eléctrico, Rey Cometa, Calavera Jr. I y Blue Shark es la de Pólvora.

Oro Jr. y Rey Cometa desean llevar a su vitrina la máscara del poderoso Cancerbero, mientras que Espíritu Negro y Pólvora no ven con malos ojos destapar en Año Nuevo al joven Calavera Jr. I.

Seis duelos directos son los que se mantienen hasta ahora siendo el más marcado el de Robin y Astral.

Calavera Jr. I va por partida doble, quiera destapar a El Coyote o rapar al Espíritu Negro; mientras que El Coyote quiere la capucha de Diamond; y Cancerbero se fue sobre Oro Jr. Solo el maestro Virus reconoció que cualquier rival es bueno.



