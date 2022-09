Quiere Checo Pérez llegar fuerte al GP de México

Tras el receso de verano, Checo subió al podio con el segundo lugar en el Gran Premio de Bélgica, que lo hizo recuperar el subliderato del campeonato, el cual lo cedió de nuevo ante Charles Leclerc, de Ferrari, con el quinto y sexto puesto en Países Bajos e Italia, respectivamente.

En las últimas ocho carreras, luego del triunfo en Mónaco y la segunda posición en Azerbaiyán, Pérez sólo subió al podio en dos ocasiones y tiene dos retiros. Desde el GP de Austria, el mexicano ha dicho que no se siente cómodo con el mejorado RB18, actualizaciones que van más hacia el estilo de manejo de Max Verstappen.

"En las últimas carreras, conforme ha ido evolucionando el auto se me ha ido alejando y quizás no me he adaptado al nuevo auto, pero es algo que está en mí, estoy trabajando con mi grupo de ingenieros para regresar. Soy el mismo piloto de hace seis meses, no hay ninguna diferencia en ese sentido. La Fórmula 1 es mucho de pequeños detalles, dos décimas hacen una diferencia y creo que eso ha sido la clave", señaló Checo.