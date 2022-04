¿Quién jugará cuartos de final del México City Open?

De igual forma vuelven a la tierra batida del Centro Deportivo Chapultepec las sorpresas como el brasileño Mateus Alves y el francés Maxime Janvier.

La acción de mexicanos estará en los dobles, ya que Miguel Ángel Reyes y Nicolás Barritos tienen agendado.

Partidos del México City Open 2022 para el 7 de abril

Singles

Marc-Andrea Huesler vs Maxime Janvier (11:00 a.m)

Nicolás Jarry vs Gerald Melzer

Renzo Olivo vs Felipe Meligeni



Dobles

Nicolas Barrientos / Miguel Ángel Reyes vs Evgeny Donskoy / Grigoriy Lomakin



GRANDSTAND

Dobles

Boris Arias / Federico Zeballos vs Luis Patiño / Adrián Menendez (11:00 am)



Singles

Mateus Alves vs Tomás Martín Etcheverry



Dobles

Marc-Andrea Huesler / Evan King vs Jonathan Eysseric / Artem Sitak

Mateus Alves / Ernesto Escobedo vs Nicolás Jarry / Matheus Pucinelli.