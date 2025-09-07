Estrellas como Checo Pérez destacan en la final del US Open

Unas semanas después del anuncio oficial de "Checo" Pérez como nuevo piloto de Cadillac, el mexicano se robó los reflectores en la final del último Grand Slam del año, el US Open.

El mismo fin de semana del Gran Premio de Italia, "Checo" fue con su esposa Carola Martínez a la definición del campeonato entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner. Ambos, con un elegante conjunto blanco, posaron para las cámaras antes de la gran final.

En las gradas del Arthur Ashe, el piloto mexicano fue visto junto al diseñador de modas Tommy Hilfiger.