Donovan Carrillo se acerca a su boleto olímpico tras brillante rutina en Beijing

Donovan Carrillo se acerca a su boleto olímpico tras brillante rutina en BeijingTras una actuación segura y emocionante, Donovan Carrillo se posiciona cerca de lograr su pase a Milán-Cortina 2026.
El patinador mexicano Donovan Carrillo está cerca de lograr una nueva clasificación a los Juegos Olímpicos de Invierno.
Pese a ser el último competidor en hacer su rutina en la primera jornada del programa libre en el Preolímpico de Beijing, el tricolor se mostró seguro y firme bajo la canción Hip Hip Chin Chin para conquistar al público asiático.
Con una calificación de 84.97, Carrillo se colocó en la segunda posición del certamen, por lo que Donovan solo necesita estar entre los cinco primeros para lograr el pase a la justa invernal de Milán-Cortina d'Ampezzo en la misma pista en la que consiguió su boleto a Beijing 2022.
"Esto es para mi familia y para todo México. Los amo", expresó Donovan tras finalizar su participación.
Donovan volverá al hielo este sábado a las 23:45 horas para concretar su pasaje a los Olímpicos.
PREOLÍMPICO BEIJING 2025
1. P. Gumennik 93.80**
2. D. Carrillo (Mex) 84.97
3. F. Pitot (Fra) 81.24
4. H. Kim (Cor) 74.69
5. D. Brain (Mco) 73.56
- *Compite bajo bandera neutral