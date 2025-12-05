Periodista de El Mañana de Reynosa, gana premio estatal

Dentro de la ceremonia del Premio Estatal del Deporte se reconoció al periodismo deportivo, donde Josué Segura, periodista de El Mañana de Reynosa, resultó ganador en la categoría Video Reportaje, con la obra 'Guerrero de Sangre Azul'.

¿Qué obra presentó Josué Segura en el Premio Estatal del Deporte?

La obra 'Guerrero de Sangre Azul' fue la que le valió a Josué Segura este importante reconocimiento, destacando su labor en el ámbito del periodismo deportivo.

Este evento no solo premia a los deportistas, sino que también busca valorar el trabajo de quienes informan sobre el deporte, resaltando la importancia del periodismo en la promoción de la actividad física.

Impacto del premio en la carrera de Josué Segura

El reconocimiento en el Premio Estatal del Deporte puede abrir nuevas oportunidades para Segura, consolidando su carrera y su compromiso con el periodismo de calidad.

El evento se llevó a cabo en Ciudad Victoria, contando con la presencia del gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal.

"Hoy reconocemos su dedicación y esfuerzo en este gran encuentro donde el Premio Estatal de la Juventud y el Premio Estatal del Deporte 2025 se unen una vez más bajo el lema: "Tu talento triunfa en Tamaulipas"", expresó el mandatario estatal.