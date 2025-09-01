Polémica en el US Open por hombre que arrebata gorra a niño frente a tenista

Un video grabado durante el US Open ha desatado una ola de indignación en redes sociales, ya que se ve cómo un hombre le arrebata la gorra del tenista, Kamil Majchrzak, a un niño.

En el video se observa al tenista polaco firmar autógrafos a los asistentes después de lo que se considera una de las victorias más grandes de su carrera.

En la escena, el deportista, de 29 años, extiende la mano para regalarle su gorra a un niño de la audiencia que está frente a él, llamado Brock.

Fue este momento en el que el hombre, reacciona y le arrebata la gorra al tenista, antes de que el menor pueda terminar de agarrarla.

A pesar de los reclamos del pequeño, el hombre lo ignora y procede a guardar la gorra en la bolsa de su acompañante.

A través de la plataforma X, antes Twitter, el usuario Collin Rugg, compartió el video del momento.

La viralidad del video ha puesto una lupa sobre el hombre, cuya identidad fue confirmada por el mismo Kamil Majchrzak al diario estadounidense "New York Post"; se trata de Piotr Szczerek, un empresario polaco.

El hombre del video, quien ha sido identificado como Piotr Szczerek, es el Director Ejecutivo y cofundador de Drogbruk, una empresa polaca de pavimentación, vallado y paisajismo.

Szczerek fundó su empresa en 1999 junto con su esposa Anna. De acuerdo con el medio "The Economic Times", a pesar de la controversia que ha generado este incidente, la empresa Drogbruk ha sido reconocida por su apoyo al deporte.

La compañía ha patrocinado eventos de tenis y ha ayudado a jugadores como Piotr Matuszewski. En alguna ocasión, Szczerek explicó que el negocio se inició en una época de crecimiento del sector de la pavimentación y tenía como objetivo ayudar a las comunidades locales.