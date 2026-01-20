Jorge Pietrasanta acusa de mercenarios a Mauricio Ymay y Faitelson

El narrador y comentarista de ESPN, Jorge Pietrasanta, lo volvió a hacer. A través de redes sociales se volvió a llevar los reflectores, esta vez por una discusión con Mauricio Ymay, uno de sus excompañeros en "el líder mundial" en la que además, salió "embarrado" David Faitelson.

Este domingo, mientras el América visitaba al Pachuca, Pietrasanta estaba disfrutando de la Ronda Divisional de la NFL; sin embargo, lo compartió en redes sociales de forma irónica: "Que me perdonen las poderosas aguilitas! Pero estoy viendo la NFL. Besitos", escribió junto a un emoji de una boca dando un beso.

¿Qué provocó la discusión entre Pietrasanta y Ymay?

Ese fue el comienzo de la discusión, ya que Ymay le respondió el mensaje con un: "Gracias por avisar, andábamos con un pendiente bárbaro", y los emojis de la boca dando un beso.

A partir de ese momento, comenzaron las acusaciones de un lado y del otro. Pietra arremetió con un "usted ya es otra vez televiso, pídale a Faitelson que conteste! Se los dije desde acá! Mercenarios, ni hablar, así son y así lo aceptaron", mencionando sin etiquetar al conductor de Televisa, por lo que Ymay respondió: "orgullosamente Televiso, agradecido siempre con esta empresa maravillosa. Mercenario??? Y tu??? O te cambiaste de empresa en su momento sin importar lo económico. Por cierto, arrobo a David por ti".

Detalles de la controversia en redes sociales

La discusión terminó sin un último "dardo envenenado" de Pietrasanta, quien le echó en cara su trayectoria en Televisa a Mauricio. "Yo también estoy agradecido con Televisa en donde estuve muchísimos años más que tú y no tienes ni idea de sus raíces! Saludos a David! Te amo!", concluyó antes de que Ymay le diga que se vaya a dormir.

Al final, más allá de un par de indirectas, todo parece haber terminado en buenos términos.