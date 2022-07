Piden pilotos vetar abusivos

El piloto mexicano Sergio Pérez pidió un veto de por vida para aficionados agresivos durante las carreras de Fórmula Uno y el siete veces campeón del mundo Lewis Hamilton urgió a la comunidad a unirse para acabar con este comportamiento tras los recientes sucesos.

Los pilotos se vieron sorprendidos hace dos semanas durante el Gran Premio de Austria cuando en redes sociales aficionados informaron a la F1 del acoso, sexismo, racismo y homofobia en las gradas de Red Bull. F1 condenó el comportamiento antes del inicio de la carrera y dijo que hablaría con el promotor sobre lo sucedido.

Con la serie volcándose al Gran Premio de Francia, Pérez y Hamilton se encontraron entre los pilotos que insistieron el jueves que este comportamiento debe abordarse.

"Esos aficionados no representan al deporte, no comparten los valores y no son bienvenidos. Así de simple", dijo Pérez, de Red Bull. "Esperemos que los veten de por vida, no les vuelvan a dar la bienvenida. Creo que unos cuantos aficionados no deberían de tener permitido avergonzarnos así".