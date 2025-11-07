Madariaga pasa el corte del World Wide en su primer torneo

Este viernes el golfista poblano Alejandro Madariaga vivió probablemente el mejor día de su carrera, al pasar el corte del World Wide Technology Championship en su primer torneo del PGA Tour.

Con una tarjeta de -4, el poblano alcanzó el 5 bajo par necesario para avanzar a la ronda final, que se jugará este sábado y domingo en el campo El Cardonal de Los Cabos.

¿Qué ocurrió en la segunda ronda?

Lo que parecía un inicio de pesadilla con un bogey en el 10, se convirtió en un sueño hecho realidad tras cinco birdies y un águila incluida en la bandera del 14. Al terminar su participación en la segunda ronda del torneo, Madariaga compartió su emoción por pasar el corte. "La verdad estoy muy contento, hoy me sentí mucho más tranquilo y creo que tuve buenas chances de birdie al principio y las supe aprovechar. Estoy muy feliz de pasar el corte en mi primer torneo del PGA Tour", declaró el golfista de 25 años.

¿Cómo logró su clasificación al torneo?

Cabe recordar que Madariaga obtuvo su boleto al World Wide Technology Championship tras ganar el México Match Play que disputaron 16 jugadores mexicanos el 6 de octubre en este mismo campo, el cual tiene la particularidad de ser el primero diseñado por Tiger Woods. Además, Alejandro ganó recientemente el Bajío Open de la Gira Profesional de Golf de México el pasado 18 de octubre para lograr su primera victoria como profesional. Sin dudas, vive un sueño del cual aún no quiere despertarse.

Este sábado, saldrá a las 10:31 horas del 10 junto a Rikuya Hoshino Ibaraki de Japón y a Kevin Streelman Wheaton, de Estados Unidos, en búsqueda de escalar posiciones y cerrar un fin de semana inolvidable.