Supernova Génesis 2026: ¿cuándo revelarán de las peleas?

'Supernova Génesis' arrasó durante su primera edición, la cual logró un lleno total en el Palacio de los Deportes con su polémica pelea estelar entre Alana y la actriz Gala Montes. Por ello, este año la campeona del mundo del 'streamer' volverá a subirse al ring para enfrentarse a una nueva contrincante que está a punto de revelarse.

Detalles sobre la pelea estelar de Supernova Génesis

El próximo 26 de abril llegará 'Supernova Génesis 2026', el torneo de boxeo amateur donde participarán diversos creadores de contenido, artistas y otras personalidades del internet en un show que fusiona el espectáculo, el mundo del deporte y el entretenimiento digital.

Por medio de las redes sociales del evento se dio a conocer que muy pronto se revelarán las peleas que darán de qué hablar, pues tendrán participantes de primer nivel.

Hasta el momento se sabe que, además de la participación de Alana, el también 'streamer' Juan Guarnizo es otro de los protagonistas en esta nueva edición. Sin embargo, durante la revelación del cartel oficial se sabrá quiénes serán las demás figuras en combate. Además, se adelantó que durante la presentación darán una gran noticia para los fans.

Anuncio del cartel oficial y sorpresas para los fans

Asimismo, otra de las sorpresas que fue anunciada es que se llevará a cabo el primer 'cara a cara' entre dos de los participantes para levantar el ánimo rumbo a la pelea en la Arena Ciudad de México.

La transmisión del cartel oficial será el próximo miércoles 21 de enero a las 17:00 horas por medio de las cuentas oficiales del torneo en YouTube, Twitch, TikTok y Facebook.