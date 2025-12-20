La Copa Africana pasa a ciclo de cuatro años y anuncian una nueva Liga de Naciones

El fútbol africano está experimentando un cambio importante. La Copa Africana de Naciones, que se celebraba cada dos años, pasará a un ciclo de cuatro años, además de la creación de una nueva competición de la Liga de Naciones Africanas.

¿Qué cambios anunció Patrice Motsepe en el fútbol africano?

El presidente de la Confederación Africana de Fútbol, Patrice Motsepe, anunció los cambios durante su conferencia de prensa antes de la Copa Africana de 2025, que será organizada por Marruecos.

Motsepe afirmó que la Copa Africana de 2027, que será organizada por Uganda, Kenia y Tanzania, se llevará a cabo según lo planeado y que la edición siguiente, originalmente programada para 2029, se adelantará para el 2028. La siguiente Copa Africana después de eso será en 2032.

Esto permitiría que la primera Liga de Naciones Africanas se lleve a cabo en 2029. Motsepe dijo que involucraría a cada uno de los 54 miembros del continente, divididos en cuatro zonas geográficas, con partidos en septiembre y octubre antes de que las finales se celebren en noviembre.

"Habrá una competición cada año donde los mejores jugadores africanos que juegan en Europa y en todo el mundo estarán con nosotros en el continente", afirmó Motsepe.

Detalles sobre la nueva Liga de Naciones Africanas

No pudo decir cuándo podría tener lugar la Copa Africana de 2028. La programación de la principal competición nacional de África ha sido un problema constante. El torneo de este año se pospuso desde un inicio planeado para el verano para no coincidir con la nueva competición del Mundial de Clubes de la FIFA.

"Lo que va a suceder ahora es que tendrás el equivalente de una AFCON cada año", dijo Motsepe. "Tendrás a los mejores jugadores africanos del mundo participando y jugando en el fútbol africano al más alto nivel en el continente cada año".

Motsepe, quien estuvo acompañado por el secretario general de la FIFA, Mattias Grafström, para el anuncio, dijo que la CAF estaba "en discusiones con todos nuestros interesados y teniendo en cuenta los calendarios globales".

Grafström lo calificó como una "decisión histórica" y dijo que la FIFA coordinaría con la CAF.

"En primer lugar, ahora depende de la CAF decidir dónde se jugará la competición de la (Copa Africana) en 2028, y por supuesto, darnos las fechas", dijo Grafström. "Quiero mantenerme en contacto para coordinar lo más posible las fechas, como hicimos para esta edición también. Tomó un poco de tiempo, pero al final se encontró un compromiso, que fue aceptado por todos".

Impacto del nuevo calendario en la Copa Africana de Naciones

Cambiar la Copa Africana a un ciclo de cuatro años la alinea con el Campeonato Europeo de la UEFA, el próximo de los cuales también será en 2028.

"La AFCON ahora tendrá lugar una vez cada cuatro años", dijo Motsepe. "Porque históricamente la AFCON era el enfoque principal donde podíamos obtener recursos para financiar el fútbol africano. En términos de esta nueva disposición, obtendremos recursos cada año".

Que la Copa Africana no se realice 2029 también significa que no coincidirá con la próxima competición del Mundial de Clubes.